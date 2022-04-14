ЄС планує поетапно відмовлятись від російської нафти, - The New York Times

Євросоюз планує поетапно відмовлятись від імпорту російської нафти.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The New York Times, про це повідомили європейські дипломати та чиновники.

"Союз зараз рухається у напряму такої поетапної заборони, яка дозволить дати час Німеччині та іншим країнам для того, щоб домовитися з альтернативними постачальниками", - пише видання.

Раніше цього місяця ЄС застосував аналогічний підхід, коли заборонив російське вугілля, передбачивши чотиримісячний перехідний період.

Видання також зазначає, що тему заборони на постачання нафти не винесуть на обговорення серед ЄС до проведення другого туру президентських виборів у Франції, який відбудеться 24 квітня. За словами чиновників, таке рішення ухвалене з метою "переконатися в тому, що вплив на ціни на газ не допоможе правому кандидату-популісту Марін Ле Пен і не підірве шанси на переобрання президента Емманюеля Макрона".

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