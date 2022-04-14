14 квітня в результаті обстрілів окупантами на Донеччині загинули 3 особи, семеро отримали поранення, - ОВА
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Внаслідок обстрілів російськими окупантами на Донеччині загинули три цивільні особи. Поранення отримали семеро осіб.
Про це у Telegram повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.
"14 квітня внаслідок російських обстрілів та авіаударів на Донеччині загинуло ще 3 цивільних, поранено 7.
Крім того, вдалося уточнити інформацію щодо одного пораненого у Волновасі, однак загальну кількість жертв у Волновасі та Маріуполі встановити наразі неможливо", - йдеться в повідомленні.