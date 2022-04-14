"Ракета змінює напрямок у польоті до 15 разів і невідомо, куди влучить", - глава Львівської ОВА Козицький закликав не нехтувати сигналом тривоги

Не варто нехтувати сигналом тривоги, тому що іноді не зрозуміло, куди саме влучить ракета окупантів.

Про це в інтерв'ю Zaxid.net розповів очільник Львівської ОВА Максим Козицький, передає Цензор.НЕТ.

"Коли ми повідомляємо про повітряну тривогу – що мається на увазі? Є кілька коридорів, з яких може бути завданий удар. Один з таких коридорів – це район Чорного моря, інший – територія Білорусі. Коли злітають літаки з території Білорусі і рухаються у напрямку українського кордону, протиповітряна оборона бачить цей зліт літаків і бачить пуск ракет. Далі кожна ракета може повертати до 15 разів. Тому чітко сказати, куди вона летить – неможливо", - пояснив він.

Завдання влади, зазначив Козицький, повідомляти про всі ймовірні небезпеки, які можуть статися.

"Коли ми бачимо, що ракета летить не в нашому напрямку, ми не можемо гарантувати, що вона знову не поверне до нас. Тому тривога часто триває до години часу – це час дольоту ракет. І коли ми бачимо, що ракета йде на зниження чи потрапляє в іншу ціль – ми даємо відбій повітряній тривозі", - додав очільник ОВА.

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