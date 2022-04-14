Російська ракета зруйнувала один з цехів підприємства "Енергомашспецсталь" у Краматорську, - нардеп Єфімов. ФОТО

Внаслідок ракетного обстрілу рашистів зруйнований один з цехів підприємства "Енергомашспецсталь", розташованому у Краматорську.

Про це повідомив народний депутат з групи "Довіра" Максим Єфімов, інформує Цензор.НЕТ.

"Годину тому ракета потрапила в ЕМСС, зруйнувавши один із цехів, технологічно важливих для виготовлення замовлень. Кількість жертв та руйнування уточнюються. Жодних військових там не було. Знищують промисловість України. Слів немає. Під@раси", - написав Єфімов.

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