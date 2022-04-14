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Російська ракета зруйнувала один з цехів підприємства "Енергомашспецсталь" у Краматорську, - нардеп Єфімов. ФОТО

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Внаслідок ракетного обстрілу рашистів зруйнований один з цехів підприємства "Енергомашспецсталь", розташованому у Краматорську.

Про це повідомив народний депутат з групи "Довіра" Максим Єфімов, інформує Цензор.НЕТ.

Російська ракета зруйнувала один з цехів підприємства Енергомашспецсталь у Краматорську, - нардеп Єфімов 01

"Годину тому ракета потрапила в ЕМСС, зруйнувавши один із цехів, технологічно важливих для виготовлення замовлень. Кількість жертв та руйнування уточнюються. Жодних військових там не було. Знищують промисловість України. Слів немає. Під@раси", - написав Єфімов.

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Російська ракета зруйнувала один з цехів підприємства Енергомашспецсталь у Краматорську, - нардеп Єфімов 02

Автор: Володимир Янченко

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Топ коментарі

  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    Партія регіонів продовжує коригувати арту орків?
  • Никита 1fb2dec3
    Партии регионов уже давно нет. Остались там разве что рыго-аналы, но их не много
  • Алла Новосад 5b57f84f
    Буквально ВЧОРА цей Єфімов написав на своїй сторінці про цей завод.
    А сьогодні його розбомбили.
    Він точно не навідник?

    https://www.facebook.com/maxim.viktorovich.efimov?__cft__[0]=**************************************************************-cNKk2mIVS8LnQ7ys3GcGNHFtt4i28P8egmQ41Ci1O6N4Ft2MC3jhEQ-mkJXjSrxLdBlsHqk6kxLbtkZrZb6ltB3bW&__tn__=-UC%2CP-R Maxim Efimov

    https://www.facebook.com/maxim.viktorovich.efimov/posts/3248858448693321?__cft__[0]=**************************************************************-cNKk2mIVS8LnQ7ys3GcGNHFtt4i28P8egmQ41Ci1O6N4Ft2MC3jhEQ-mkJXjSrxLdBlsHqk6kxLbtkZrZb6ltB3bW&__tn__=%2CO%2CP-R Вчора о 13:08 ·



    Сьогодні цехи ЕМСС завантажені продукцією. У цей складний час заводчани працюють цілодобово.
    Виготовляють продукцію та комплектуючі для станцій Укргідроенерго.

    Дякую керівнику Турбоатому Віктору Суботіну та керівнику Укргідроенерго Ігорю Сироті,співробітникам ЕМСС, які попри все залишаються в строю і розвивають потужності енергосистеми країни.
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