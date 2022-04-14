Новини

Єврокомісія оцінить Україну за двома основними критеріями членства, - посол ЄС Маасікас

8 54620
маасікас,матті
Оцінюючи, чи може Україна отримати статус кандидата на вступ до ЄС, Європейська комісія установить відповідність України двом основним критеріям для членства у блоці.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", в інтерв’ю CNN розповів посол ЄС в Україні Матті Маасікас, інформує Цензор.НЕТ.

"Європейська комісія розпочала роботу над аналізом щодо її думки, як попросили держави-члени. Ця робота фокусується на тому, чи Україна відповідає двом основним критеріям для членства в ЄС: функціонуюча демократія та функціонуюча ринкова економіка", - зазначив він.

За словами дипломата, Єврокомісія має намір завершити оцінку до червня.

Після цього на основі оцінки комісії держави-члени повинні ухвалити рішення, чи надавати Україні статус кандидата на вступ.

Нагадаємо, у минулу п’ятницю під час візиту до Києва глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн передала опитувальник щодо членства в ЄС особисто президенту Володимиру Зеленському.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Представництво Євросоюзу повернулося до Києва. ФОТО

Автор: Роман Свиридович

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Trevor Tro
    Заблоковано три патриотичні ТБ канали, а продажна судова система абсолютно нереформована. У призначеннях навіть на конкурсні посади квітне кумівство всупереч законам. Загалом, якась африканська демократія.
  • Tommy Lee
    Логічно. Цікаво, як оцінять здатність, скажімо, "коломИйського" посадити за допомогою брехні мавпочку на високу посаду. (всі збіги та асоціації -- випадкові)
  • Александр Шевченко f72a2718
    Функціонуюча демократія - вибір ЗЕ в президенти та Зе-команди в парламент, - скоріше ТАК. Хоча, мабуть, точніше було б сказати "Функціонуюча зріла демократія". Бо з цим у нас проблема.

    Функціонуюча ринкова економіка - скоріше НІ. В нас більше підходить термін "Кланово-олігархічна економіка". Монополії - головні гальма розвитку дійсно ринкової економіки.

    І до червня навряд чи зміниться ситуація.
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини