Росія набирає контрактників для війни в Україні на сайтах з пошуку роботи

З початку березня на сайтах пошуку роботи HeadHunter та SuperJob було розміщено тисячі вакансій з пошуку військовослужбовців за контрактом в армію РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російську службу BBC.

Журналісти знайшли оголошення на популярному в Росії сайті пошуку роботи HeadHunter. Зазвичай на ньому розміщують цілком "мирні" вакансії - бухгалтерів, секретарів, менеджерів та програмістів. Після початку війни на цьому сайті з'явилися тисячі нових вакансій військовослужбовців за контрактом.

Традиційно контрактників не набирають через оголошення в інтернеті, зазначає військовий експерт, який попросив не називати його ім'я з міркувань безпеки. "Зазвичай це через військкомат все проводилося, через вербувальні центри", - пояснив він.

Цю думку підтверджують результати пошуку з рекрутингових сервісів. Наприклад, пошук HeadHunter видає понад 3 тисячі вакансій на запит "військовослужбовець за контрактом", розміщених за місяць. Та сама кількість, згідно з автоматичним пошуком, розміщена "за весь час".

На ще одному популярному рекрутинговому сайті Superjob, судячи з пошуку, за тиждень до 13 квітня було розміщено 18,1 тис. вакансій військовослужбовців за контрактом.

Ще близько 500 вакансій розміщено на сайті, який пов'язаний зі сторінкою Міністерства оборони Росії. Наразі вони всі датовані одним числом – 13 квітня. Дата розміщення вакансій постійно оновлюється.

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