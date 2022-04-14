Байден заявив, що готовий приїхати до Києва. ВIДЕО
19 18768
Президент США Джо Байден у відповідь на запитання журналістів підтвердив, що готовий особисто поїхати в Україну.
Як інформує Цензор.НЕТ, кадри його позитивної відповіді ширяться мережею.
Як інформує Цензор.НЕТ, кадри його позитивної відповіді ширяться мережею.
Welcome, Mr.President!
Сюда привезут ракеты, с собой заберут беню и медведчука. Махнем не глядя…
А ті хто насміхався над західними розвідками, пропонував шашлички і закатував гроші в асфальт замість того, щоб фінансувати ракетні програми тупають ніжками і вимагають зброю.