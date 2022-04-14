Новини

Байден заявив, що готовий приїхати до Києва. ВIДЕО

19 18768
Президент США Джо Байден у відповідь на запитання журналістів підтвердив, що готовий особисто поїхати в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, кадри його позитивної відповіді ширяться мережею.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україну може приїхати держсекретар США Блінкен або міністр оборони Остін, - CNN

Автор: Роман Свиридович

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Marat Davydov
    Welcome, Mr.President!
  • jklpqrs
    Сюда привезут ракеты, с собой заберут беню и медведчука. Махнем не глядя…
  • Nazariy0909 Minecrafter
    А ті хто насміхався над західними розвідками, пропонував шашлички і закатував гроші в асфальт замість того, щоб фінансувати ракетні програми тупають ніжками і вимагають зброю.
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини