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Франція повертає посла до Києва, - Кулеба

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ле,дриан,дріан
Керівник українського зовнішньополітичного відомства Дмитро Кулеба подякував своєму французькому колезі за рішення про повернення до Києва посла Франції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у твіттері. 

Кулеба підкреслив: "Розмовляв зі своїм французьким колегою Жаном-Івом Ле Дріаном. Вдячний Франції за підтримку нафтового ембарго проти Росії на рівні ЄС. Україна впевнена, що цей крок потрібно зробити якомога швидше. Я дуже ціную рішення Франції повернути свого посла до Києва".

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Автор: Роман Свиридович

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