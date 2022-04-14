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Воєнні злочини військових РФ на Київщині і в Маріуполі звузили можливість мирних переговорів, - Зеленський

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зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив про звуження можливостей для переговорів з Росією після звірств окупантів у Бучі, Маріуполі та інших українських містах.

Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу BBC, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Буча закриває можливості (мирних переговорів, - ред.). Справа не в мені - справа в Росії. У них не буде більше шансів поговорити з нами", - додав Зеленський.

Президент України зізнався, що при відвідуванні Бучі минулого тижня "відчув весь спектр емоцій". За його словами, він закінчив день не відчуваючи нічого, крім "ненависті до російських військових". Зеленський також назвав Путіна і все командування армії Росії воєнними злочинцями.

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Автор: Володимир Янченко

Топ коментарі

  • Олександр Карін
    "Справа не в мені..." ©
    А може справа в Джонсоні, який нещодавно відвідував Київ і дав декому по шапці?
  • Sophia-Maria Duglass
  • olele
    от жи ж нєзадача
    но єсть вєрноє срєдство

    З новин:
    "Секретар РНБО Данілов розповів, що в перші дні вторгнення біля Офісу президента тривала стрілянина між українськими військовими та диверсійно-розвідувальними групами РФ, які намагалися ліквідувати керівництво держави."

    Слухайте, на наших очах формується паралельна реальність.
    Ще трошки - і ці міфічні бої переростуть у танкові.
    І з'являться ветерани печерського котла та лаврської битви.
    Чи я помиляюся?
    Ми просто повз проїжджали, могли не зауважити боїв.
    https://t.me/nuts_roses/804
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