На Донбасі відбито 6 атак ворога, знищено 4 танки, 4 БМП та 1 артсистему, - штаб ООС
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На Донецькому та Луганському напрямках українські захисники продовжують відбивати атаки російських окупантів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр штабу ООС у фейсбуці.
У повідомленні зазначається: "Військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил протягом поточної доби успішно відбили 6 атак ворога і завдали чималих втрат російським окупантам.
Сьогодні, 14 квітня, українські захисники знищили 4 танки, 6 бронетранспортерів, 4 бойові машини піхоти і одну артилерійську систему противника.
Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора!"