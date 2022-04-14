Новини

Лише об’єднавшись, Україна, Європа та США можуть зупинити Путіна, - Верещук

2 55423
верещук
Віцепрем’єр-міністр України Ірина Верещук назвала три фактори, які можуть припинити російську агресію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінреінтеграції.

"Путіна зупинять українська армія, санкції та перемовини!"- наголосила вона.

Міністр уточнила, що самотужки Україна не впорається: потрібна солідарна участь країн Європи та США. Необхідні дуже потужні санкції, зокрема,- ембарго на нафту та газ.

"Путіна треба зупинити економічно. Чим сильнішими будуть міжнародна ізоляція та ембарго, тим швидше він сяде за стіл перемовин",- наголосила Верещук.

Також читайте: Єврокомісія оцінить Україну за двома основними критеріями членства, - посол ЄС Маасікас

Автор: Богдан Русінко

Топ коментарі

  • Анатолий К 65c6a92d
    Коли зникне з екранів ця верещалка, чоловік якої знищував майдан? Невже під час ваійни в нас не знайшлося військових експертів давати оцінкук взаємодії із США і ЄС?
  • Reception Office
    Менше б, потвора, гуманітаркою окупантів постачала було б легше перемогти.
  • Люся під полковником
    А скільки гумконвоїв верещук передала ворогу?
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини