Лише об’єднавшись, Україна, Європа та США можуть зупинити Путіна, - Верещук

Віцепрем’єр-міністр України Ірина Верещук назвала три фактори, які можуть припинити російську агресію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінреінтеграції.

"Путіна зупинять українська армія, санкції та перемовини!"- наголосила вона.

Міністр уточнила, що самотужки Україна не впорається: потрібна солідарна участь країн Європи та США. Необхідні дуже потужні санкції, зокрема,- ембарго на нафту та газ.

"Путіна треба зупинити економічно. Чим сильнішими будуть міжнародна ізоляція та ембарго, тим швидше він сяде за стіл перемовин",- наголосила Верещук.

Також читайте: Єврокомісія оцінить Україну за двома основними критеріями членства, - посол ЄС Маасікас