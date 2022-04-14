Лише об’єднавшись, Україна, Європа та США можуть зупинити Путіна, - Верещук
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Віцепрем’єр-міністр України Ірина Верещук назвала три фактори, які можуть припинити російську агресію.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінреінтеграції.
"Путіна зупинять українська армія, санкції та перемовини!"- наголосила вона.
Міністр уточнила, що самотужки Україна не впорається: потрібна солідарна участь країн Європи та США. Необхідні дуже потужні санкції, зокрема,- ембарго на нафту та газ.
"Путіна треба зупинити економічно. Чим сильнішими будуть міжнародна ізоляція та ембарго, тим швидше він сяде за стіл перемовин",- наголосила Верещук.