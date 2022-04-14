Не ходіть до водойм, лісу та в поле, вони можуть бути замінованими, - патрульна поліція

Громадян України закликають не ходити на водойми, до лісу та в поле, оскільки вони можуть бути замінованими російськими окупантами.

Про це у Telegram повідомляє патрульна поліція, інформує Цензор.НЕТ.

"Друзі, задля вашої безпеки, у жодному разі не ходіть у такі місця:



- на водойми та городи;

- до лісу та в поле;

- уникайте руїни та ділянки, які ще не розміновані", - йдеться в повідомленні.

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Російські окупанти замінували все на своєму шляху. Громадян закликають уникати:



- колишні військові позиції та оборонні укріплення;

- ґрунтові дороги й узбіччя доріг із твердим покриттям;

- залишки військової техніки;

- покинуті будинки та споруди.

Запам'ятайте:



- торкатися підозрілого предмета заборонено;

- не використовуйте поруч підозрілого предмета засоби радіозв'язку та телефони;

- удар, струс, тертя та нагрівання можуть спричинити вибух.

Проінформуйте дитину про небезпеку завчасно. Ці правила має знати кожен!

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