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Не ходіть до водойм, лісу та в поле, вони можуть бути замінованими, - патрульна поліція

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Громадян України закликають не ходити на водойми, до лісу та в поле, оскільки вони можуть бути замінованими російськими окупантами.

Про це у Telegram повідомляє патрульна поліція, інформує Цензор.НЕТ.

"Друзі, задля вашої безпеки, у жодному разі не ходіть у такі місця:

- на водойми та городи;
до лісу та в поле;
уникайте руїни та ділянки, які ще не розміновані", - йдеться в повідомленні.

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Російські окупанти замінували все на своєму шляху. Громадян закликають уникати:

- колишні військові позиції та оборонні укріплення;
ґрунтові дороги й узбіччя доріг із твердим покриттям;
залишки військової техніки;
покинуті будинки та споруди.

Запам'ятайте:

- торкатися підозрілого предмета заборонено;
не використовуйте поруч підозрілого предмета засоби радіозв'язку та телефони;
удар, струс, тертя та нагрівання можуть спричинити вибух.

Проінформуйте дитину про небезпеку завчасно. Ці правила має знати кожен!

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Автор: Богдан Русінко

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