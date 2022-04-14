Не впевнені, що російський крейсер "Москва" все ще здатний просуватись самотужки, - Пентагон

Станом на обід 14 квітня Пентагон більше не впевнений, що пошкоджений російський ракетний крейсер "Москва" здатний пересуватися самотужки.

Про це повідомив журналіст "Голосу Америки" Остап Яриш, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вранці наша оцінка була, що корабель "Москва" рухається своїми силами. Ми більше не можемо мати такої впевненості. Станом на обід ми не впевнені, що корабель все ще здатний просуватись самотужки", - заявив речник Пентагону Джон Кірбі.

Раніше в Пентагоні заявляли, що, пошкоджений крейсер "Москва" досі бореться з пожежею на борту, рухається на схід і, ймовірно, прямуватиме до Севастополя для ремонту.

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Увечері 14 квітня очільник Одеської ОВА Максим Марченко заявив, що російський крейсер "Москва", який учора підбили українські військові, наразі догорає в Чорному морі.