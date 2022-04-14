Запровадження Ізраїлем електронних віз для громадян України суперечить міжурядовій угоді про безвізовий режиим, - посол Корнійчук

Українські дипломати ведуть роботу щодо скасування Ізраїлем електронних віз для українських біженців, що суперечить міжурядовій угоді між державами про скасування візового режиму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук заявив в інтерв'ю ізраїльському телеканалу "9TV".

"МВС Ізраїлю запровадило електронні візи для українців, які мають намір приїхати до країни. Ми ведемо дипломатичну боротьбу проти цього, щоб забезпечити вільний приїзд громадян України та щоб міжурядова угода про безвізовий в'їзд не порушувалася ізраїльською стороною. І це в той час, коли багато країн односторонньо скасували візи для українців. Ізраїль – єдина країна, яка за наявності безвізу з Україною запровадила електронні візи. Ми постійно контактуємо з урядом Ізраїлю, обговорюються певні поступки. Ізраїль уже заявив про компроміс у вигляді дозволу українським біженцям розпочати офіційно працювати в Ізраїлі", - сказав він.

Посол наголосив, що у питанні надання оборонних засобів Україні Ізраїль посідає особливе становище серед усіх країн Західного світу.

"Ізраїль не допомагає Україні ані оборонними засобами, ані озброєнням. Більше того, призупинено ліцензії на продаж тих оборонних елементів або засобів захисту, які були до війни. Щодо касок та бронежилетів, то на розгляді уряду Ізраїлю знаходиться заявка МОЗ України. Оскільки це – засіб захисту, і ті лікарі, які рятують українців, потребують захисту. Я сподіваюся, що ця заявка буде розглянута із позитивним результатом вже найближчим часом. Каски та бронежилети, це той мінімум, який можна взагалі не обговорювати", - підкреслив він.

Говорячи про присутність російських військ у Сирії, на кордоні з Ізраїлем, глава диппредставництва сказав: "Ізраїль погрожують знищити, а Україну знищують зараз. І ми вважаємо Ізраїль дружньою державою. Країни Балтії мають кордон з РФ і активно допомагають Україні і озброєнням, і технікою, і гуманітарними вантажами. Тут розмова про побоювання у зв'язку з близькою присутністю Росії – недоцільна. Я закликаю Ізраїль допомогти Україні", - підсумував Євген Корнійчук.

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