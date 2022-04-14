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До окупованого Севастополя доставили 14 матросів з підбитого крейсеру "Москва", - Цимбалюк

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москва,крейсер
Журналіст Роман Цимбалюк оприлюднив інформацію про те, що до окупованого Севастополя доправили 14 матросів із потопленого флагмана Чорноморського флоту РФ крейсера "Москва".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Цимбалюк підкреслив: "Близько 10:00 14 квітня ц. р. з ракетного крейсера "Москва" до Севастополя доставлено 14 моряків, зокрема начальника медичної служби корабля. Військовослужбовці прибули до причалу на швидкісному катері, де на них вже чекали машини швидкої допомоги. Доля решти, 496 членів екіпажу невідома.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Крейсер "Москва" затонув, - Міноборони РФ

Автор: Роман Свиридович

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Топ коментарі

  • Welle
    Це всі, хто вижив? (хоч би, хоч би)
  • Перехватчик
  • Sophia-Maria Duglass
    🤣🤣🤣
    Сидять два куми, їдять сало. Один другому й каже:
    - Куме, а ви знаєте, тоті москалі, шляк би їх трафив, але вони такі героїчні, ну такі вже героїчні люди!
    - Та ви шо таке триндите, куме!
    - Ну так от. Слухайте. Йду я вчора попри ставок, глип - а там москаль топиться.
    Я йому: "Може тобі допомогти?".
    А він все кричить та й кричить: "Та ну! Та ну!"
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