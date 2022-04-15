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Донбас для Росії - головна мішень, - Зеленський

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донецк,луганск,донбасс
Президент Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти прагнуть знищити Донбас в першу чергу.

Про це президент заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"За 50 днів повномасштабного вторгнення РФ вони показали, що саме Донбас для Росії - це головна мішень. Саме Донбас Росія хоче знищити в першу чергу. Саме Луганську і Донецьку області. Російські війська руйнують так, ніби хочуть, щоб від них залишилося тільки каміння. І щоб там не залишилося людей взагалі.

Вони примусово забирають мешканців цих областей у свою армію. Вони кидають їх у найстрашніші бої. Буквально в лоб нашій обороні. Вони руйнують міста і села Донбасу. Спалюють усе, що витримало 8 років тієї війни", - наголосив Зеленський.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    - Та де ж він *****!
    - Пошукай отам..
    - Та я там вже шукав!
  • olele
    Glory to Ukraine! @Ukrainian_Glory



    ...готувати спецоперацію,
    найняти армію ботів,
    витягти мертвечука - і отут бац!
    мацкву *******!
    Витьок ніхто не цікавить, всі славлять Пороха та Турчинова!
  • kelt kant
    а можно узнать, когда это зеленое чудо руководит воюющей страной? когда? если оно каждый час запиливает свои видосики, круглосуточно не вылазя из телека? это ж просто какая-то говорящая голова, а не президент!!! и когда ты, наконец, побреешься, Вован? и шоблу свою побреешь, хватит из себя устало-замученных корчить, вы ж не в Мариуполе, в окружении, уже два месяца сидите, а в ОПе, с кучей обслуги за народные деньги, можете и побриться ... или имиджмейкеры не советуют??
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