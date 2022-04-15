Спікери парламентів Польщі та Чехії відвідали Бучу, Бородянку та Ірпінь

Перебуваючи в Бучі, Бородянці та Ірпені, спікери парламентів Чехії та Польщі дізналися глибину цивілізаційного падіння кожного російського військового. Про це зазначив Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук під час бесіди з Головою Сенату Парламенту Чеської Республіки Мілошем Вистрчілом і Маршалком Сенату Республіки Польща Томашем Гродзьким.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє пресслужба ВРУ.

У повідомленні зазначається: "За його (Стефанчука - ред) словами, ворог прийшов не на свою землю та не з благородною метою, щоби знищити все, що має Україна.

"Сьогодні голови парламентів Чехії та Польщі мали можливість відвідати найбільш вражаючі місця Київської області й побачити те, що сьогодні нам залишив "русский мир". Це ненависть до України в самому рафінованому вигляді", — зазначив Руслан Стефанчук.

Голова Парламенту України подякував Польщі та Чехії за активну, рішучу, своєчасну й дієву позицію й підтримку України з протидії російському агресору, а також за допомогу з трьох напрямів — санкційного, економічного та гуманітарного.

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Руслан Стефанчук також висловив вдячність за те, що спікери парламентів Польщі та Чехії першими відгукнулися на запрошення відвідати Україну.

"Сьогодні ми обговорили питання відбудови України, нового економічного курсу, а також план Маршалла та входження України до європейської сім’ї народів, шлях до якої вона пробиває власною кров’ю й жертвами власних громадян", — поінформував Голова Верховної Ради України.

Зі свого боку, Маршалок Сенату Республіки Польща Томаш Гродзький наголосив, що метою його візиту є "засвідчити правду та показати світу жорстоку війну, що розпочала рф проти суверенної, незалежної України". Він стверджує, що цього не можна вибачити та всі злочинці мають бути покарані.

"Ми можемо всьому світу відповісти: хто буде казати про будь-яку інсинуацію, нехай вони приїдуть сюди, нехай вони побачать знищені будинки. Нехай вони почують запах трупів, що розкладаються. Нехай вони побачать жорстокість російського агресора щодо народу, якого вони хочуть викреслити із карти світу", — наголосив Томаш Гродзький.

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Як зазначив він, Польща з Україною, і готова вжити всі заходи для того, щоби забезпечити Україну зброєю, ввести дієві санкції проти росії, допомогти у відбудові України після її перемоги, прихистити біженців.

Голова Сенату Парламенту Чеської Республіки Мілош Вистрчіл розповів, що також приїхав до України, щоби допомогти донести до світу правду про ті речі, які відбуваються на території України.

"Ми тут для того, щоби правда й любов перемогли брехню та ненависть. Ми бачили на власні очі, що російські вояки, путінські солдати поводяться гірше, ніж солдати Гітлера. Сьогодні неможливо інакше реагувати, між повною тотальною підтримкою України — військовою, гуманітарною й людською, включаючи допомогу біженцям і відновлення України після перемоги", — наголосив Мілош Вистрчіл.