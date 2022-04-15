Опозиційного політика Шлосберга затримали в Росії за звинуваченням у "дискредитації" армії РФ
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє проєкт Радіо Свобода Север.Реалии.
Разом із ним затримали активіста Миколу Глушкова. Обидва наразі перебувають у відділі поліції. За даними ЗМІ, їх звинувачують у "дискредитації" дій збройних сил РФ.
Раніше у голови регіонального "Яблука" пройшли обшуки у справі про наклеп на губернатора Псковської області, члена партії "Єдина Росія" Михайла Ведернікова. Шлосберг заявляв, що "кримінальна справа повністю сфальшована і має всі ознаки прямого політичного замовлення".
Лев Шлосберг – один із небагатьох опозиційних політиків, які залишилися в Росії, хто відкрито виступив проти російського збройного вторгнення на територію України. До цього він публічно підтримував опозиціонера Олексія Навального і його команду, незважаючи на протилежну позицію федерального керівництва партії "Яблуко", а також критикував анексію Криму і дії Росії на Донбасі.
Після російського вторгнення в Україну влада РФ ввела новий закон про адміністративне і кримінальне покарання за "дискредитацію дій російської армії" і "публічне поширення свідомо неправдивої інформації" про російських військових. Обвинуваченим за цими статтями загрожують як великі штрафи, до 100 тисяч рублів, так і позбавлення волі на строк до 15 років. У Росії порушено вже десятки таких справ.