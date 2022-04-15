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Росія досі має засоби для нанесення ударів з великої відстані, міста України перебувають під небезпекою, - Пентагон

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бородянка,війна,обстріл,руйнування
Міністерство оборони США вважає, що Київ та інші міста України продовжують перебувати під небезпекою ракетних обстрілів з російського боку.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив речник Пентагону Джон Кірбі.

"Так, звісно, Росія має можливості завдати удару по Києву",- заявив він у відповідь на прохання прокоментувати заяви кремля про намір націлити свої ракети на "центри прийняття рішень".

Представник Пентагону наголосив, що навіть коли Росія почала відводити свої війська від української столиці, від Чернігова, з північної частини України, у США не вважали, що Київ оминув небезпеки, особливо з повітря.

Він зазначив, що Росія досі має засоби для нанесення ударів з великої відстані, такі як крилаті й балістичні ракети. Водночас, за його словами, не лише Київ, але й інші міста України досі перебувають під небезпекою повітряних ударів.

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Автор: Богдан Русінко

Топ коментарі

  • Sergei UA
    Так помогите с пво, толку с констатаций
  • Valter Valter
    Так дайте нам ракеты чтобы мы могли в ответ кацапов лупить. Поймите, что война может закончиться только тогда когда нападающий получит по морде.
  • Urs
    давайте ATACMS быстрее.
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