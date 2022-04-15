Росія досі має засоби для нанесення ударів з великої відстані, міста України перебувають під небезпекою, - Пентагон

Міністерство оборони США вважає, що Київ та інші міста України продовжують перебувати під небезпекою ракетних обстрілів з російського боку.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив речник Пентагону Джон Кірбі.

"Так, звісно, Росія має можливості завдати удару по Києву",- заявив він у відповідь на прохання прокоментувати заяви кремля про намір націлити свої ракети на "центри прийняття рішень".

Представник Пентагону наголосив, що навіть коли Росія почала відводити свої війська від української столиці, від Чернігова, з північної частини України, у США не вважали, що Київ оминув небезпеки, особливо з повітря.

Він зазначив, що Росія досі має засоби для нанесення ударів з великої відстані, такі як крилаті й балістичні ракети. Водночас, за його словами, не лише Київ, але й інші міста України досі перебувають під небезпекою повітряних ударів.

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