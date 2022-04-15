За добу на Південному напрямку знищено 39 окупантів та 4 одиниці техніки, - ОК "Південь"

Оперативне командування оприлюднило результати протистояння російським агресорам за 14 квітня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці ОК "Південь".

У повідомленні зазначається: "На завершення п’ятдесятої доби протистояння українського народу зухвалому вторгненню, ворог продовжує практику нехтування всіма можливими нормами міжнародного права і правил ведення війни. Так, при заходженні до населених пунктів на адмінмежі Миколаївщини та Херсонщини армія мародерів не може втриматися від зухвалих пограбувань і аморальних вчинків. А після того вкривають селище артилерійським вогнем, видаючи це за атаку Збройних Сил України з метою дискредитації української влади.

Після напружених перемовин, вдалось досягнути домовленостей з обміну полоненими в районі селища Посад-Покровське, де 4 полонених російських військових було обміняно на 5 наших.

За поточну добу на південних рубежах нашої оборони ворожі втрати склали 39 окупантів та 4 одиниці техніки, серед яких бойові броньовані машини та БПЛА

На Одещині правоохоронці викрили потужне злочинне угруповання, яке знаходилось у контакті з ворогом і готувало підґрунтя для співпраці з окупантами. Злочинці проводили дестабілізаційну діяльність серед населення, намагалися проникнути до територіальної оборони і збирали дані про представників силових структур. Всі члени угруповання затримані.

В Чорноморській операційній зоні корабельне угруповання противника маневрує і переформовується, продовжуючи тримати в ізоляції порти України та, зберігаючи імовірність ракетних ударів на достатньо високому рівні".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Битва за Вознесенськ": Хроніка оборони міста від російських окупантів. ВIДЕО