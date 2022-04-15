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Росія просить Бразилію допомогти уникнути санкцій, - Reuters

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санкції
Російський Мінфін просить Бразилію підтримати РФ у МВФ, Світовому банку та G20, щоб Росія змогла протистояти санкціям.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters

 Видання повідомляє, що в його розпорядженні опинився лист від голови російського Мінфіну Антона Силуанова до його колеги в Бразилії.

У листі Росія просить Бразилію про підтримку у Міжнародному валютному фонді, Світовому банку та групі провідних економік G20, щоб допомогти їй протистояти санкціям, які запровадив Захід проти РФ через вторгнення, війну та звірства російських окупантів в Україні.

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Автор: Роман Свиридович

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Топ коментарі

  • Rostyslav Komarnytsky
    Якщо Господь проти вас, кацапня погана, то хто ж тожі за вас впишеться? Виявляється, на флагман кацапського ЧФ ракетному крейсері "мацква" зберігалася християнська св'ятиня - частинка Животворящого Хреста. Але тим не менше "мацква" затонула. 😊 Отже, Господь не вважав за потрібне рятувати слуг диявола. Чому релігійні бразильці, добрі і ревні католики мають чинити інакше?
  • Jimmy Hill
    Так что козломордые твари - ваши писькандеры уже не смеются, уже на пол - шестого
    Так вам же ****** репоедам санкции же на пользу - пользуйтесь, уродливые тупые суки.
  • Тетяна Тать
    Я донна путя из Бразилии
    где много-много диких обязян!

    Цирк какой то

    У него тут между "курском" и "москвой" перерывчик небольшой
    а его в Бразилию понесло.

    Ты не от санкций нычку ищи а от Гааги, долбак кроваввый
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