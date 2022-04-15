Абрамович боїться за майбутнє Росії, бо їхня агресія призведе до розвалу РФ, - Джемілєв про роль олігарха у перемовинах

Український політик, лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв розповів про мотиви, якими керується російський олігарх Роман Абрамович, який є радником російської групи, яка веде переговори про мир з представниками української влади.

"Із бесід із ним складається враження, що він у такому становищі: і свої інтереси є, але в мене склалося враження, що найбільше він боїться за майбутнє своєї країни. Він так і казав мені: якщо ми не вийдемо із цієї української проблеми, то крах нашій країні", – зазначив Джемілєв в інтервʼю проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії., передає Цензор.НЕТ.

Також читайте: В окупованому Криму торгують вкраденими в Україні автомобілями та побутовою технікою, - Джемілєв

Наприкінці березня радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявляв, що російський олігарх Роман Абрамович виступає "посередником" між делегаціями Росії та України на переговорах. "Він частково модерує процес із точки зору, аби не було якогось там непорозуміння "на вході". Тобто, коли сторони щось заявляють, а інша сторона це не так зрозуміла. Підкреслюю, з точки зору логістики переговорного процесу", – заявив Подоляк.

На думку чиновника адміністрації президента України, Абрамович "вкрай ефективно" відпрацював посередництво між делегаціями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Абрамович грає "дуже позитивну" роль на російсько-українських перемовинах, - Арахамія