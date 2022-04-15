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Абрамович боїться за майбутнє Росії, бо їхня агресія призведе до розвалу РФ, - Джемілєв про роль олігарха у перемовинах

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Український політик, лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв розповів про мотиви, якими керується російський олігарх Роман Абрамович, який є радником російської групи, яка веде переговори про мир з представниками української влади.

"Із бесід із ним складається враження, що він у такому становищі: і свої інтереси є, але в мене склалося враження, що найбільше він боїться за майбутнє своєї країни. Він так і казав мені: якщо ми не вийдемо із цієї української проблеми, то крах нашій країні", – зазначив Джемілєв в інтервʼю проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії., передає Цензор.НЕТ.

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Наприкінці березня радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявляв, що російський олігарх Роман Абрамович виступає "посередником" між делегаціями Росії та України на переговорах. "Він частково модерує процес із точки зору, аби не було якогось там непорозуміння "на вході". Тобто, коли сторони щось заявляють, а інша сторона це не так зрозуміла. Підкреслюю, з точки зору логістики переговорного процесу", – заявив Подоляк.

На думку чиновника адміністрації президента України, Абрамович "вкрай ефективно" відпрацював посередництво між делегаціями.

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Автор: Роман Свиридович

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Топ коментарі

  • Дмитрий Иванов 933bda32
    Джемилёв, эта война не "украинская проблема", а российское одичание в прямом эфире, от которого у нормальных людей волосы дыбом. А у Ромы Абрамовича одна забота : сохранить своё бабло, нажитое непосильныи трудом и в случае успеха заработать ещё на восстановлении Украины и ему глубоко плевать на страны и народы. А вот кто у нас взял деньги за его пропихивание, вот это вопрос
  • Вячеслав 43a0ae0b
    за свои яхты переживает абрамович и за свое португальское гражданство а не за развал рашки
  • Олександр Карін
    Щойно виходив на подвір'я. Місяць сяє так, як ніколи. Я такого яскравого світіння давно не бачив. За весь час повномасштабної війни небо серед ночі, зазвичай, було чорним і понурим, а на дворі було трохи видніше, ніж у шахті. А зараз - хоч книжку читай. Та ще й згоріла й затонула "Мацква" не виходить з голови... І чутки про те, що Недопалок здох... Неначе знаки, які вказують на те, що перемога вже близько.
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