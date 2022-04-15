Укрзалізниця 15 квітня пустить чотири евакуаційні потяги з Покровська і Лозової

Жителі Донеччини та Луганщини у п’ятницю, 15 квітня, матимуть змогу евакуюватися чотирма потягами з Покровська та Лозової.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у в Слов’янській міській військовій адміністрації.

Зазначається, що 15 квітня із Лозової вирушають потяги:

№ 46/45 до Ужгорода (14 вагонів);

№ 138/137 до Хмельницького (12 вагонів);

№ 142/141 до Львова, (14 вагонів), час відправлення уточнюється.

Крім того, з Покровська планується потяг № 234/233 до Чопа (15 вагонів), відправлення о 16.30.

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