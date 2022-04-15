Росія зосередила в Україні 65 батальйонних тактичних груп, - CNN

Залишки російських військ, що відступили з півночі України, почали з'являтися на Донбасі напередодні спроб Росії здійснити наступ.

Про це заявив у четвер високопоставлений представник Пентагону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"У них уже є значна кількість сил у регіоні. За нашими оцінками, в самій Україні налічується 65 боєздатних батальйонних тактичних груп. Усі 65 перебувають на сході та півдні України... Найближчими днями вони намагатимуться доправити додаткові БТГ", - сказав посадовець журналістам.

Видання акцентує увагу, що це деякі з підрозділів, які в останні тижні покинули північну частину України, зокрема Київську область, повернулися до Білорусі та Росії для поповнення запасів і посилення, щоб вирушити на Донбас, додав посадовець.

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