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Росія зосередила в Україні 65 батальйонних тактичних груп, - CNN

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рф,армія,окупанти
Залишки російських військ, що відступили з півночі України, почали з'являтися на Донбасі напередодні спроб Росії здійснити наступ.

Про це заявив у четвер високопоставлений представник Пентагону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"У них уже є значна кількість сил у регіоні. За нашими оцінками, в самій Україні налічується 65 боєздатних батальйонних тактичних груп. Усі 65 перебувають на сході та півдні України... Найближчими днями вони намагатимуться доправити додаткові БТГ", - сказав посадовець журналістам.

Видання акцентує увагу, що це деякі з підрозділів, які в останні тижні покинули північну частину України, зокрема Київську область, повернулися до Білорусі та Росії для поповнення запасів і посилення, щоб вирушити на Донбас, додав посадовець.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Донбас для Росії - головна мішень, - Зеленський

Автор: Ірина Дашківська

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Топ коментарі

  • Colt
    Ну так ВСУ уже ждут это мясо на разделку с новыми дивайсами.
  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    Було 120 - залишилось 65!
    Непогано! Непогано!
  • Ronald af397bdf
    "Залишки російських військ"
    бити, вбивати, добити.
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