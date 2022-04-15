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Українці мужньо дають відсіч ворогові. Ми зобов'язані підтримувати їх зброєю, - міністр економіки ФРН Хабек

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зброя,німеччина
Міністр економіки Німеччини Роберт Хабек закликав Європу збільшити поставки зброї в Україну. Також чиновник рекомендував німцям економити енергоносії, щоб досадити Путіну.

Як інформує Цензор.НЕТ, слова чиновника цитує ZDF.

"Народ в Україні мужньо дає відсіч ворогові. Ми зобов'язані підтримувати їх зброєю. В той самий час у нас є відповідальність не стати мішенню. Це рамки, в яких ми робимо все, що можливо", - зазначив Хабек.

Міністр також закликав німців економити енергоносії. Так, рекомендується мінімізувати використання автомобіля, а роботодавцям радять по максимуму перейти на віддалений режим роботи. Всі ці заходи спрямовані на зниження закупівель енергоносіїв у Росії.

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Автор: Ірина Дашківська

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Топ коментарі

  • irina 093cde28
    Втішає те, що остання "многохадовачка" дєрьмака розісрати Україну з ФРН у момент коли остання визнала свої помилки і висловила готовність активно допомагати Україні, виглядає як не спрацювала.
  • Nick Carpenter 61166870
    Німці потроху роздупляються. Вище наведена думка одного Міністра. А що на це скаже пан Канцлер? Бундестаг?
  • Anotol
    На жаль німці крім лозунгів іншого постачають мало. Забули ганси як їх в подібній ситуації рятували США від дяді Джо ризикуючи куди більше ніж зараз німці. Зажирівші німці не можуть ніяк зрозуміти що у випадку поразки України майже неминуче асвабадітєлі могут павтаріть Бучу тільки вже на їх території
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