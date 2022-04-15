МВФ та партнери готуються до масштабного відновлення України, - Георгієва
Про це в інтерв'ю сказала директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"МВФ збільшив екстрене фінансування в розмірі 1,4 млрд доларів, щоб допомогти Україні задовольнити негайні потреби у видатках. Минулого тижня ми також запустили спеціальний рахунок, який дає безпечний шлях для подальшого фінансування України. І разом із міжнародними партнерами ми готуємося до масштабних зусиль з відновлення, які будуть потрібні", - сказала Георгієва.
Директорка-розпорядниця МВФ зауважила, що нині для світу безпосередніми пріоритетами є припинення війни в Україні, протистояння пандемії та боротьба з інфляцією та боргом.
"Зі світового досвіду ми знаємо, що конфлікт є ворогом розвитку та процвітання. Висока ціна війни покалічила і продовжує калічити так багато країн. Сподіваючись на мир, ми повинні зробити все можливе, щоб допомогти Україні та всім постраждалим країнам", - сказала вона.