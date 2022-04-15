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Moody's попередило Росію про дефолт, якщо вона не здійснить виплату у доларах за держоблігаціями до 4 травня

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Міжнародне рейтингове агентство Moody's попередило Росію про дефолт, у разі якщо вона не здійснить виплати у твердій валюті, а не в рублях, за державними облігаціями до 4 травня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві рейтингового агентства.

"4 квітня Росія здійснила платежі за двома облігаціями з терміном погашення в 2022 і 2042 роках в рублях, а не в доларах США, що є зміною умов платежів в порівнянні з початковими контрактами на облігації", - зазначають в агентстві.

За визначенням Moody's, у РФ може наступити дефолт, якщо облігації не будуть погашені до 4 травня - кінця пільгового періоду.

Крім того, Moody's акцентує увагу, що контракти на облігації не передбачають погашення в будь-якій іншій валюті, крім доларів.

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Автор: Ірина Дашківська

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Топ коментарі

  • Стрелок
    Одна з причин чому нас вбивають і знищують все довкола. Ось, що їх дратує найбільше- ми красиво жили. І це ж абсолютна правда, ми жили, не просто заможно, а красиво. Гарні будинки, якісні авто і техніка, стильні речі. Наші крафтові малі виробники останнім часом перевершували навіть європейських. Майже цілий рік ми замовляли зелений салат з Запоріжжя. Так кожен пучечок був таким свіженьким і доглянутим, що мабуть кожному салатику співали колискову Як ви там, Fresh salat? Сири з Чернігова- кожен сирочок упакований як цккерочка, ще й подаруночок в кожній посилці. Сирна птаха, тримаєтесь? Шкарпетки від Грифонів з Харкова завжди приходили в супер стильній упаковці з листівкою і наклейками. Чи все у вас добре, Грифон?
    Ми зробили естетику частиною щоденного життя. Ми так втомились від совкової сірості, що нам було мало вже просто щось мати, ми хотіли щоб на "білих хатках були намальовані квіти", як завжди було. І нам це не пробачили.

    Автор: Таня Доній
  • растуди
    Нехай пірнає за "мацквою", у нього це добре виходить
  • время
    Путлер підняв кацапію з колін.
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