Moody's попередило Росію про дефолт, якщо вона не здійснить виплату у доларах за держоблігаціями до 4 травня

Міжнародне рейтингове агентство Moody's попередило Росію про дефолт, у разі якщо вона не здійснить виплати у твердій валюті, а не в рублях, за державними облігаціями до 4 травня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві рейтингового агентства.

"4 квітня Росія здійснила платежі за двома облігаціями з терміном погашення в 2022 і 2042 роках в рублях, а не в доларах США, що є зміною умов платежів в порівнянні з початковими контрактами на облігації", - зазначають в агентстві.

За визначенням Moody's, у РФ може наступити дефолт, якщо облігації не будуть погашені до 4 травня - кінця пільгового періоду.

Крім того, Moody's акцентує увагу, що контракти на облігації не передбачають погашення в будь-якій іншій валюті, крім доларів.

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