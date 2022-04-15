Водо-, газо- та електропостачання в Бучі відновлюватимуть поетапно, – мер Федорук

Процеси відновлення водо-, газо- та електропостачання у звільненому від російських окупантів м. Буча Київської області відбуватиметься поетапно.

Про це повідомив міський голова Бучі Анатолій Федорук в ефірі національного телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Необхідно конкретизувати: після окупації запустити критичну інфраструктуру в повному обсязі, і щоб вона була бездоганною за функціоналом, дуже складно. Тому для своїх мешканців хочу повідомити, що повідомлення про те, що в місті з'явився газ, світло чи централізоване водопостачання не зовсім коректне, тому що ці процеси відбуватимуться етапами", – сказав він..

При цьому Федорук наголосив, що на сьогодні не всі мікрорайони можна технічно забезпечити водою, газом та електрикою.

"Але той успіх, про який ми інформуємо, свідчить про те, що ми застосовуємо фактично 24/7 ті кроки, що дозволяють нам дійти до необхідної якості. Три дні тому ми повідомили, що спільно з компанією ДТЕК дали постачання до центральної міської лікарні, на резервуарі чистої води та на пожежну станцію в нашому місті. Але це не означає, що фактично ми вже повною мірою дали напругу в місто – це все за тимчасовою схемою", – уточнив мер Бучі.

Те саме, за його словами, стосується і водопостачання, хоча в місті вже запустили резервуари чистої води, для наповнення яких працюють сім свердловин.

Також читайте: Майже 85% тіл усіх загиблих жителів Бучі - з отворами від куль, - мер Федорук

Крім того, він зазначив, що на сьогодні практично 90% території міста розміновано, і вони є безпечними.

"Але території за межами населеного пункту, особливо там, де стояли російські війська, поки що небезпечні, заміновані, і ми не рекомендуємо навіть тим громадянам, які перебувають у місті, відвідувати лісосмуги, ліси, поля за межами населеного пункту", – пояснив Федорук.