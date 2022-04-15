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Сьогодні із Франції до України прибуде партія спецмашин для ДСНС та 50 тонн аварійно-рятувального обладнання, - Макрон

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франція,техніка,пожежна
Сьогодні, 15 квітня, в Україну прибуде 24 машини для пожежників та медиків, а також 50 тонн аварійно-рятувального обладнання.

Про це повідомив у твітері президент Франції Емманюель Макрон після розмови із президентом України Володимиром Зеленським, інформує Цензор.НЕТ.

"На підтримку України наші пожежники та рятувальники завтра доправлять 24 пожежні машини та машини швидкої допомоги, а також 50 тонн аварійно-рятувального обладнання. Це друга колона за місяць. Нашим агентам, спільнотам, компаніям та громадянам, які роблять свій внесок: дякую", – написав Макрон.

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Автор: Ірина Дашківська

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Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Ось за цю допомогу-респект...
  • переигравший ботокс
    І дійсно, коли тебе в переході ******* ногами 10 маньяків, ганчірка, яку тобі кинув перехожий, щоб витерти кроссівки від своєї крові, це саме те, що ти очікуєшь від них.
  • irina 093cde28
    То краще б було аби нічого не давали а лиш підтримували словесно?
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