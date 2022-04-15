Сьогодні із Франції до України прибуде партія спецмашин для ДСНС та 50 тонн аварійно-рятувального обладнання, - Макрон
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Сьогодні, 15 квітня, в Україну прибуде 24 машини для пожежників та медиків, а також 50 тонн аварійно-рятувального обладнання.
Про це повідомив у твітері президент Франції Емманюель Макрон після розмови із президентом України Володимиром Зеленським, інформує Цензор.НЕТ.
"На підтримку України наші пожежники та рятувальники завтра доправлять 24 пожежні машини та машини швидкої допомоги, а також 50 тонн аварійно-рятувального обладнання. Це друга колона за місяць. Нашим агентам, спільнотам, компаніям та громадянам, які роблять свій внесок: дякую", – написав Макрон.