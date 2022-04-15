За добу війська РФ 24 рази обстрілювали цивільну інфраструктуру Луганщини, пошкоджено 12 будинків, є жертви, - ОВА
Йдеться про вогонь, відкритий ворогом по житлових кварталах та об’єктах інфраструктури, та аж ніяк не про бойові дії, – пояснив очільник області Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Луганської ОВА.
За даними Гайдая, п’ять разів росіяни цілили по домівках кремінян, ще чотири – лисичан.
"Знищено та пошкоджено 12 будинків, технічних та промислових споруд", - йдеться у повідомленні.
Встановлено, що дві особи загинули, ще двох поранено. Так, внаслідок артилерійського обстрілу 37-річний житель Кремінної зазнав проникаючого осколкового поранення спини.
Гайдай також наголосив, що за будь-яку спробу мародерства на території області винні понесуть кримінальну відповідальність. Так, 14 квітня в Сєверодонецьку при спробі пограбування зачиненого магазину затримано чотирьох місцевих жителів.
Також в області зафіксовано шість фактів незаконного заволодіння транспортними засобами.