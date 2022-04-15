Кораблі НАТО увійшли до Балтійського моря. Заплановані спільні навчання з естонськими морпіхами
Про це повідомив портал телерадіомовлення ERR, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"У Балтійське море увійшла частина кораблів постійної морської групи швидкого реагування НАТО SNMG1. Кораблі, що залишилися, прийдуть у п'ятницю в старий круїзний термінал Талліннського порту. Першочергове завдання - продемонструвати присутність союзників у регіоні Балтійського моря і провести спільні навчання з естонським військово-морським флотом", - випливає із повідомлення порталу.
За словами командора Військово-морських сил Естонії Юрі Саська, наступного тижня планується початок навчань спільно з естонськими морпіхами.
Три фрегати, що вже стоять у порту, прийшли з міжнародних північних вод Норвегії. Там вони були на навчаннях під назвою "Холодна відповідь".
Очікується, що наступного тижня на зміну кораблям НАТО, що перебувають у терміналі, прийде інша група військово-морських сил альянсу.