Кораблі НАТО увійшли до Балтійського моря. Заплановані спільні навчання з естонськими морпіхами

Кораблі 1-ї постійної морської групи увійшли до Балтійського моря і братимуть участь у навчаннях із сусідніми країнами-союзниками та державами-партнерами.

Про це повідомив портал телерадіомовлення ERR, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У Балтійське море увійшла частина кораблів постійної морської групи швидкого реагування НАТО SNMG1. Кораблі, що залишилися, прийдуть у п'ятницю в старий круїзний термінал Талліннського порту. Першочергове завдання - продемонструвати присутність союзників у регіоні Балтійського моря і провести спільні навчання з естонським військово-морським флотом", - випливає із повідомлення порталу.

За словами командора Військово-морських сил Естонії Юрі Саська, наступного тижня планується початок навчань спільно з естонськими морпіхами.

Три фрегати, що вже стоять у порту, прийшли з міжнародних північних вод Норвегії. Там вони були на навчаннях під назвою "Холодна відповідь".

Очікується, що наступного тижня на зміну кораблям НАТО, що перебувають у терміналі, прийде інша група військово-морських сил альянсу.

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