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Путін дорівнює Гітлер. Його слід зупинити в Україні, перш ніж він зможе рухатися на Захід, - глава Міноборони Словаччини Надь

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ярослав,надь
Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь назвав президента Росії Володимира Путіна "рівним Гітлеру" після його вторгнення в Україну.

Про це він сказав в інтерв'ю The New York Times, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Надь сказав, що Путіна слід зупинити в Україні, перш ніж він зможе рухатися на Захід. "Україна буквально бореться за наше майбутнє", - додав він.

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Міністр також зазначив, що до вторгнення Росії для його країни було немислимо відправити через східний кордон велику кількість навіть найпростішої зброї, не кажучи вже про системи ППО радянського виробництва.

"Але це нова світова реальність. Ми прифронтова держава. У нас війна на кордоні та понад 330 000 українців приїжджають до нашої країни. Зараз парадигма зовсім інша", – сказав він.

Нагадаємо, 9 квітня Міноборони Словаччини опублікувало офіційне відео, на якому показана підготовка та переміщення дивізіону С-300 в Україну.

Автор: Степан Гутник

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Топ коментарі

  • Rustam RR c4764201
    А вот здесь Алоизычу стало обидно. Его сравнили с каким-то ******
  • Ярема Стогін 6249da91
    Цей Надь не знає історії. путіну до Гітлера - як "до неба рачки".
  • Ksenia VB
    Сталін був страшнішим за Гітлера.
    Так що пуцла варто з ним порівнювати і прирівнювати.
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