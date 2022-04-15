Знищення крейсера "Москва" та десантного корабля "Саратов" може змусити РФ переглянути позицію в Чорному морі, - Міноборони Великої Британії
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter Міністерства оборони Великої Британії.
Як зазначається, крейсер "Москва", що був флагманом Чорноморського флоту Росії, грав ключову роль як командний корабель і вузол протиповітряної оборони.
"Радянський корабель був одним з трьох крейсерів класу "Слава" у складі російського флоту. Спочатку введений в дію в 1979 році, крейсер "Москва" пройшов велику реконструкцію, спрямовану на підвищення його можливостей, і повернувся в стрій тільки у 2021 році", - йдеться в повідомленні.
При цьому в розвідці зазначають, що з моменту вторгнення в Україну шкоди зазначил два ключових військово-морських об'єкти, першим з яких став десантний корабель класу "Алігатор" "Саратов" 24 березня.
"Обидві події, ймовірно, змусять Росію переглянути свою морську позицію в Чорному морі", - йдеться в повідомленні.