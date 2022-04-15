Знищення крейсера "Москва" та десантного корабля "Саратов" може змусити РФ переглянути позицію в Чорному морі, - Міноборони Великої Британії

У британській розвідці вважають, що після того, як Росія втратила два великих кораблі у війні проти України, влада може переглянути свої позиції в Чорному морі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter Міністерства оборони Великої Британії.

Як зазначається, крейсер "Москва", що був флагманом Чорноморського флоту Росії, грав ключову роль як командний корабель і вузол протиповітряної оборони.

"Радянський корабель був одним з трьох крейсерів класу "Слава" у складі російського флоту. Спочатку введений в дію в 1979 році, крейсер "Москва" пройшов велику реконструкцію, спрямовану на підвищення його можливостей, і повернувся в стрій тільки у 2021 році", - йдеться в повідомленні.

При цьому в розвідці зазначають, що з моменту вторгнення в Україну шкоди зазначил два ключових військово-морських об'єкти, першим з яких став десантний корабель класу "Алігатор" "Саратов" 24 березня.

"Обидві події, ймовірно, змусять Росію переглянути свою морську позицію в Чорному морі", - йдеться в повідомленні.

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