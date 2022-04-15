Службовця "Укрзалізниці" підозрюють у співпраці з окупантами, - прокуратура Києва

Печерською окружною прокуратурою міста Києва спільно з працівниками Служби безпеки України та за сприяння апарату директора з економічної та інформаційної безпеки АТ "Укрзалізниця" викрито службову особу АТ "Укрзалізниця" - мешканця Бучанського району Київщини - у здійсненні колабораційної діяльності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

Як зазначається, у ході досудового розслідування встановлено, що чоловік, проживаючи в одному із населених пунктів Бучанського району Київської області, будучи службовою особою АТ "Укрзалізниця", прийняв пропозицію збройних сил РФ про співпрацю.

"Зловмисник систематично протягом березня 2022 року надавав військовослужбовцям держави-агресора, які окупували населений пункт, допомогу, у тому числі продуктами харчування", - йдеться у повідомленні.

У столичній прокуратурі зауважили, що за цим фактом особі повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, а саме колабораційна діяльність.

Також повідомляється, що підозрюваного взято під варту.

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Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.