Службовця "Укрзалізниці" підозрюють у співпраці з окупантами, - прокуратура Києва
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.
Як зазначається, у ході досудового розслідування встановлено, що чоловік, проживаючи в одному із населених пунктів Бучанського району Київської області, будучи службовою особою АТ "Укрзалізниця", прийняв пропозицію збройних сил РФ про співпрацю.
"Зловмисник систематично протягом березня 2022 року надавав військовослужбовцям держави-агресора, які окупували населений пункт, допомогу, у тому числі продуктами харчування", - йдеться у повідомленні.
У столичній прокуратурі зауважили, що за цим фактом особі повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, а саме колабораційна діяльність.
Також повідомляється, що підозрюваного взято під варту.
Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.