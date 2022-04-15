На сьогодні влада України погодила 9 гуманітарних коридорів. Повний перелік
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На сьогодні, 15 квітня 2022 року, влада України погодила 9 гуманітарних коридорів для евакуації населення.
Про це повідомила у телеграм-каналі віце-прем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ.
За її словами, погоджено такі гуманітарні коридори:
📌 З міст Маріуполь, Бердянськ, Токмак та Енергодар до Запоріжжя на власному транспорті.
📌 Сєверодонецьк – Бахмут (місце зборів – проспект Хіміків, 28).
📌 Лисичанськ – Бахмут (місце зборів – РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324).
📌 Попасна – Бахмут (місце зборів – вул. Первомайська, 42).
📌 с. Гірське – Бахмут (місце зборів – вул. Гагаріна, 13).
📌 Рубіжне – Бахмут.