"Это наши херачат": СБУ отримала докази, що Росія сама обстріляла селище у Брянській області. АУДIО
Це підтверджують свіжі перехоплення телефонних розмов окупантів, які є у розпорядженні СБУ, передає Цензор.НЕТ.
"Это наши херачат", – пояснює своїй дружині російський загарбник, який зараз перебуває у Донецькій області.
На її запитання "навіщо так робити?" відповідає просто: "Так надо. Так делают для того, чтобы типа хохлы провоцируют. И вот поэтому попадают".
Очевидно, що Кремлю байдуже не лише на своїх військових, а й на цивільних росіян, які також постраждали від обстрілу військ РФ.
"Такая же х*рня была и в чеченскую войну. Квартиры взрывали в Москве, типа, что это террористы. На самом деле это ФСБшники. Просто сейчас они (Україна. – Ред.) никак не могли достреливать с такого расстояния до Климово", – додає окупант.
Він говорить, що після такого вирішив написати відмову від подальшої участі в бойових діях на території України.