"Это наши херачат": СБУ отримала докази, що Росія сама обстріляла селище у Брянській області. АУДIО

Російська Федерація сама обстріляла селище Клімово у Брянській області, хоча і звинуватила у цьому Україну.

Це підтверджують свіжі перехоплення телефонних розмов окупантів, які є у розпорядженні СБУ, передає Цензор.НЕТ.

"Это наши херачат", – пояснює своїй дружині російський загарбник, який зараз перебуває у Донецькій області.

На її запитання "навіщо так робити?" відповідає просто: "Так надо. Так делают для того, чтобы типа хохлы провоцируют. И вот поэтому попадают".

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Очевидно, що Кремлю байдуже не лише на своїх військових, а й на цивільних росіян, які також постраждали від обстрілу військ РФ.

"Такая же х*рня была и в чеченскую войну. Квартиры взрывали в Москве, типа, что это террористы. На самом деле это ФСБшники. Просто сейчас они (Україна. – Ред.) никак не могли достреливать с такого расстояния до Климово", – додає окупант.

Він говорить, що після такого вирішив написати відмову від подальшої участі в бойових діях на території України.