Командир морпіхів Волина закликає терміново деблокувати Маріуполь: "Ситуація критична"
39 092139
Командир 36-ї окремої бригади морської піхоти, майор Сергій Волина закликає владу провести деблокаду Маріуполя в найкоротші терміни або військовим, або політичним шляхом.
Про це Волина розповів у коментарі "Українській правді", передає Цензор.НЕТ.
За словами Волини, станом на ранок 15 квітня захисники Маріуполя ведуть запеклі бої, противник агресивно наступає.
Ситуація є критичною.
На думку Волини, Маріуполь може врятувати або термінова військова операція, або політичне рішення.
Командир морпіхів упевнений, що сьогодні ще можлива деблокада Маріуполя.
За його словами, "це можливо і необхідно провести в найкоротші терміни, залучити досвідчених командирів та необхідні засоби".
Захисники не мають наміру здаватися в полон і готові боротися, але ситуація погіршується.
"Ситуацію може вирішити різка військова операція чи політичне рішення", - наголосив Волина.