Командир морпіхів Волина закликає терміново деблокувати Маріуполь: "Ситуація критична"

Командир 36-ї окремої бригади морської піхоти, майор Сергій Волина закликає владу провести деблокаду Маріуполя в найкоротші терміни або військовим, або політичним шляхом.

Про це Волина розповів у коментарі "Українській правді", передає Цензор.НЕТ.

За словами Волини, станом на ранок 15 квітня захисники Маріуполя ведуть запеклі бої, противник агресивно наступає.

Ситуація є критичною.

На думку Волини, Маріуполь може врятувати або термінова військова операція, або політичне рішення.

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Командир морпіхів упевнений, що сьогодні ще можлива деблокада Маріуполя.

За його словами, "це можливо і необхідно провести в найкоротші терміни, залучити досвідчених командирів та необхідні засоби".

Захисники не мають наміру здаватися в полон і готові боротися, але ситуація погіршується.

"Ситуацію може вирішити різка військова операція чи політичне рішення", - наголосив Волина.