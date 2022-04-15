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У Скадовську окупанти почепили триколори, чиновники міськради не вийшли на роботу, - мер Яковлєв

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скадовськ
Окупаційні війська повісили прапори Російської Федерації на будівлі міської ради та на флагштоку в центрі міста.

Про це пише у фейсбуці мер Скадовська Олександр Яковлєв, який 6 квітня виїхав з міста, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Причепили свої триколори. Тим самим вони говорять, що в подальшому вони несуть повну відповідальність за все, що відбувається в місті та громаді", - зазначив Яковлєв.

Він наголосив, що Скадовська міська рада не буде співпрацювати з окупантами, і від сьогодні жоден працівник виконкому не працюватиме в будівлі під ворожим прапором.

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"Незалежно від зовнішніх обставин та перебування на посаді наше служіння Україні, рідному місту та своїй громаді продовжується. Які б прапори не вішали загарбники на будівлях та площах, вони ніколи не зможуть замінити кольори наших жовтих ланів та блакитного неба. Ці кольори в серці кожного українця. Україну не здолати!" - додав Яковлєв.

Автор: Ольга Лузан

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Топ коментарі

  • Юрий Шмалько 8817c2b1
    Тобто мова йде про анексію і знищення всього українського! Байки про "звільнення від нацистів" закінчилися?
  • Ostap Bender c683cd52
    Уже снимали, и не один раз. Думаю, что этот тоже долго не провесит. Им придется часового приставить.
  • Юрий Шмалько 8817c2b1
    Ну, давай...
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