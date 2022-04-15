Єрмак провів консультації із радниками з нацбезпеки США та Великої Британії: Ключова увага - механізм безпекових гарантій для України
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Глава Офісу президента України Андрій Єрмак провів консультації з радниками з нацбезпеки зі США та Великої Британії.
Про це Єрмак повідомив у телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.
"Вчора провели тристоронні консультації з радником президента Сполучених Штатів з національної безпеки Джейком Салліваном та національним радником з нацбезпеки Великої Британії Стівеном Лавгровом. Поінформував партнерів про ситуацію на фронті, про жахливі злочини Росії. Обговорили хід і перспективи мирних переговорів. Ключова увага - механізму безпекових гарантій для України", - зазначив він.