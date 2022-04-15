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Єрмак провів консультації із радниками з нацбезпеки США та Великої Британії: Ключова увага - механізм безпекових гарантій для України

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єрмак
Глава Офісу президента України Андрій Єрмак провів консультації з радниками з нацбезпеки зі США та Великої Британії.

Про це Єрмак повідомив у телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора провели тристоронні консультації з радником президента Сполучених Штатів з національної безпеки Джейком Салліваном та національним радником з нацбезпеки Великої Британії Стівеном Лавгровом. Поінформував партнерів про ситуацію на фронті, про жахливі злочини Росії. Обговорили хід і перспективи мирних переговорів. Ключова увага - механізму безпекових гарантій для України", - зазначив він.

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Автор: Ірина Дашківська

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Топ коментарі

  • Чайка Київ
    Голова ОПи, це ніхто. Навіть, не держслужбовець. Тоді, на якій підставі завхоз веде перемовини про долю держави?
  • hellgi 5
    А єрмак - це хто? Якого він переговори проводить?
  • Elena Zhmariova
    Абсолютно нулевой человек, которого давно надо было убрать после всех его неудач. Войну надо закончить сначала, а потом уж договариваться о гарантиях.
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