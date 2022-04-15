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Росіяни обстріляли українських прикордонників на Чернігівщині

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сеньківка
Вранці 15 квітня російські війська обстріляли позиції українських прикордонників в Сновській громаді.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Корюківської РВА Іван Ващенко, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Суспільне".

Інформацію підтвердила журналістам речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шеховцова. За її словами, попередньо, по території біля населеного пункту Сеньківка був мінометний обстріл в два етапи з території РФ. Постраждалих серед прикордонників немає.

"Насправді, небезпеки особливої немає, тому що це обстріл, як кажуть росіяни "беспокоющий". Просто, щоб тримати в тонусі наші ЗСУ, але ми даємо гідну відсіч", сказав Іван Ващенко.

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Автор: Ольга Лузан

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Топ коментарі

  • Игорь Томилов
    Switchblade всем пограничникам!
  • Мобильный крематорий
    "Насправді, небезпеки особливої немає, тому що це обстріл, як кажуть росіяни "беспокоющий". Просто, щоб тримати в тонусі наші ЗСУ, але ми даємо гідну відсіч"
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    Будут эти беспокойщики разлетаться ошметками по хрюсии. Сейчас не 14, у ВСУ есть чем ответить на такие обстрелы.
  • Valentina Ivaschenko
    невже стоїмо та "соромимося"?
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