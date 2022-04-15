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Польща ввела ембарго на імпорт вугілля з Росії та Білорусі: Дуда підписав закон

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вугілля
Президент Польщі Анджей Дуда підписав закон, який передбачає ембарго на імпорт вугілля з Росії та можливість заморожування активів російських громадян і компаній за підтримку агресії проти України.

Про це повідомляється на сайті канцелярії польського президента, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Закон забороняє ввезення до Польщі та транзит її територією енергетичного чи коксівного вугілля з Російської Федерації та Білорусі. Контроль за виконанням цієї заборони покладено на начальника Національної фіскальної адміністрації.

Порушникам заборони загрожуватиме конфіскація товару та штраф у розмірі до 20 млн злотих (140 млн грн).

Суб'єктам, які постраждали від цієї заборони, буде відшкодовано збитки, яких вони зазнають у результаті накладених санкцій.

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Крім того, закон забороняє використання символів та найменувань, які підтримують агресію Російської Федерації проти України. За порушення цієї заборони може загрожувати штраф чи позбавлення волі на строк до двох років.

Закон набуває чинності наступного дня після публікації.

Автор: Степан Гутник

Топ коментарі

  • Oleksiy Burkovskyy f4da03d1
    Поляки - люди думающие. Они знают как нужно опускать рашку. Говорят мало, делают по максимуму.
  • Petrov Viktor
    Чужого лучше убить в яйце.
  • DmitrySviridon ad49c275
    тем более Россия продавала Польше уголь с Донбасса. Уже нужно было давно эмбарго наложить на все русское! Нужно быстрее работать и быстрее облаживать Россию эмбарго абсолютного! Главное нефть запретить полностью!
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