Польща ввела ембарго на імпорт вугілля з Росії та Білорусі: Дуда підписав закон

Президент Польщі Анджей Дуда підписав закон, який передбачає ембарго на імпорт вугілля з Росії та можливість заморожування активів російських громадян і компаній за підтримку агресії проти України.

Про це повідомляється на сайті канцелярії польського президента, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Закон забороняє ввезення до Польщі та транзит її територією енергетичного чи коксівного вугілля з Російської Федерації та Білорусі. Контроль за виконанням цієї заборони покладено на начальника Національної фіскальної адміністрації.

Порушникам заборони загрожуватиме конфіскація товару та штраф у розмірі до 20 млн злотих (140 млн грн).

Суб'єктам, які постраждали від цієї заборони, буде відшкодовано збитки, яких вони зазнають у результаті накладених санкцій.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Колумбія готова збільшити експорт нафти, газу та вугілля замість російських

Крім того, закон забороняє використання символів та найменувань, які підтримують агресію Російської Федерації проти України. За порушення цієї заборони може загрожувати штраф чи позбавлення волі на строк до двох років.

Закон набуває чинності наступного дня після публікації.