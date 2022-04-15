ООН закликає погодити "зелений коридор" із Маріуполя. Там загинули дві співробітниці благодійної організації "Карітас"

Генерального секретаря ООН, координатор вільної допомоги ООН Мартін Гріффітс звернувся до української та російської сторін із закликом узгодити коридори для евакуації мирного населення з населених пунктів, де зберігається загроза їхньому життю, та доставки туди гуманітарної допомоги.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я закликаю сторони конфлікту негайно виконати свої зобов'язання відповідно до норм міжнародного гуманітарного права щодо захисту цивільного населення та цивільної інфраструктури по всій Україні. Я також повторюю заклик до сторін терміново узгодити можливість громадянських громадян безпечно залишити райони, де існує загроза їхньому життю. Водночас я закликаю забезпечити можливість безпечної, швидкої та безперешкодної доставки гуманітарної допомоги туди, де потреби цивільного населення є катастрофічними, особливо в ті райони, які були або залишаються заблокованими", - йдеться у заяві, оприлюдненій у п'ятницю.

Гріффітс повідомив, що нещодавно стало відомо про загибель ще в середині березня співробітниць гуманітарної організації "Карітас" разом із родичами в обложеному м. Маріуполь Донецької області, та висловив співчуття.

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"Десятки тисяч мирних жителів Маріуполя, що з самого початку став центром страшних потрясінь, та інших місць по всій Україні вже 50 днів живуть у зоні бойових дій та обстрілів. З 24 лютого загинуло понад 1 932 мирних жителів, у тому числі понад 150 дітей. Це має припинитися", - наголосив Гріффітс