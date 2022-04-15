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В Міноборони РФ запевняють, що завдали ракетного удару по Жулянському машинобудівному заводу в Києві

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ракета,франція,ядерна
В Міноборони Росії заявили, що вдарили ракетами по Жулянському машинобудівному заводу в Києві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сьогоднішній брифінг Міноборони РФ.

Також в оборонному відомстві РФ додали, що "масштаби ракетних ударів ЗС РФ по об'єктах у Києві нарощуватимуться у відповідь на будь-які атаки чи диверсії на території Росії".

Зазначимо, що українська сторона наразі офіційно не підтвердила факт завдання удару по Жулянському машинобудівному заводу.

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Автор: Ірина Дашківська

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Топ коментарі

  • Сайко Костя
    Нам надо бомбить их территорию их заводы их военные склады.
    Все равно уже война
  • tera
    Прилёт был. Писать подробно нельзя, но скажу так ха-ха-ха.
  • Elena Zhmariova
    Уже не могут ничего сделать, потому и угрожают. Делали, пока могли.
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