В Міноборони РФ запевняють, що завдали ракетного удару по Жулянському машинобудівному заводу в Києві
40 38663
В Міноборони Росії заявили, що вдарили ракетами по Жулянському машинобудівному заводу в Києві.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сьогоднішній брифінг Міноборони РФ.
Також в оборонному відомстві РФ додали, що "масштаби ракетних ударів ЗС РФ по об'єктах у Києві нарощуватимуться у відповідь на будь-які атаки чи диверсії на території Росії".
Зазначимо, що українська сторона наразі офіційно не підтвердила факт завдання удару по Жулянському машинобудівному заводу.