Амбіції та образа на Захід, - ЦРУ про те, чому Путін вирішив напасти на Україну
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Розвідка США ще минулої осені почала отримувати "тривожну і детальну" інформацію про плани Володимира Путіна розпочати масштабне вторгнення в Україну.
Про це директор ЦРУ Вільям Бернс розповів під час виступу в Технологічному університеті штату Джорджія, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Голос Америки".
Він зазначив, що Путін був керований амбіціями, а також почуттям "образи" на Захід та незахищеності свого становища.
Бернс констатував, що робота, яку виконують розвідслужби США, та інформація, яку вони надають владі України, є "життєво важливими" для українців у їх боротьбі з російською агресіяю.
Він також наголосив, що його жахають ті воєнні злочини, які російські війська скоюють в Україні.