Після Бучі і Краматорська має бути ще більше санкцій проти Росії, - Порошенко

Санкції проти Росії мають посилюватися після кожного злочину армії країни-окупанта.

Про це в ефірі телеканалу Fox News сказав Петро Порошенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської солідарності".

Він наголосив – ситуація після викриття страшних злочинів росіян у Бучі та інших містах України суттєво змінилася.

У відповідь на запитання, що ще після визнання президентом Байденом геноциду проти українського народу з боку Росії можуть зробити Сполучені Штати для України, Порошенко сказав: "Я дуже ціную те, що позиція Сполучених Штатів розвивається. І позиція ця до 24 лютого і після цією дати є значно відмінною. Позиції до Бучі і після Бучі є відмінними", – наголошує Порошенко.

"Три тижні тому я закликав до реалізації плану пʼяти ключових кроків – заклик, який я адресував США, і НАТО та Європейському Союзу. Йшлося про ленд-ліз, і добре, що відповідний акт був проголосований Сенатом США. Тепер справа за Палатою представників, яку прошу також погодити цей акт, і надати право президенту Байдену забезпечити постачання нам всього необхідного – від продовольства до амуніції. Тут розвиток відбувається", – зазначив Порошенко.

"Позиція друга – закрийте небо. Від Словаччини ми вже отримали системи протиповітряного захисту С-300. Але відповідна зброя є й в інших країнах Східної Європи, що має бути погодежно НАТО та підтримано Сполученими Штатами", – вважає лідер "Європейської солідарності".

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"Третя позиція – другий фронт. Після Бучі має бути ще більше санкцій. А надто після Краматорська, де вони застосували ракети проти людей, які просто хотіли евакуюватися з міста. Більше санкцій за хімічні атаки в Маріуполі. Кожного дня відбуваються нові злочини, а тому має бути більше і санкцій", – наголошує Порошенко.

"Позиція четверта – План Маршала, однозначно. Саме зараз треба вже формувати глобальну коаліцію, яка стала б для України світлом в кінці тунелю. І пʼята позиція. Дуже позитивно, що України отримала Опитувальник ЄС для отримання ще цього року статусу кадидата на членство в ЄС. Україна, мабуть, платить найбільшу ціну за цей свій вибір, скраплений кровʼю", – вважає Порошенко.

"Щодо Сполучених Штатів, ми розраховуємо сьогодні на чинник, який би змінив правила гри. Можете собі уявити, що всього 300 танків, 1000 бронемашин та 100 винищувачів можуть кардинально змінити характер цієї війни. Допоможіть хоробрим українським солдатам, хоробрим українським пілотам викинути Путіна з української землі. І це абсолютно реальна справа", – резюмує Порошенко.