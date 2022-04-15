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Зеленський обговорив на селекторній нараді постачання озброєння та боєприпасів до України і темпи власного виробництва, - ОП

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зеленський
Президент України Володимир Зеленський провів щоденну селекторну нараду щодо матеріально-технічного забезпечення армії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Як зазначається, за участю прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, головнокомандувача Збройних Сил Валерія Залужного, керівників силових відомств обговорили постачання озброєння та боєприпасів від партнерів України й темпи власного виробництва.

Також було заслухано інформацію від розвідки.

Інших деталей наразі не повідомляється. 

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Автор: Ірина Дашківська

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Топ коментарі

  • Дмитрий Иванов 933bda32
    Ага, ещё Ермака, Арахамию с Подоляком допустите до боеприпасов, они вам нарешают... До войны некогда было, так хоть сейчас озаботились, асфальтоукладчики...
  • ПП Уксусов
    Бідненький, дайте час боневтіку хоч поголитися...
  • YU ST
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