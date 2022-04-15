Зеленський обговорив на селекторній нараді постачання озброєння та боєприпасів до України і темпи власного виробництва, - ОП
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Президент України Володимир Зеленський провів щоденну селекторну нараду щодо матеріально-технічного забезпечення армії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
Як зазначається, за участю прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, головнокомандувача Збройних Сил Валерія Залужного, керівників силових відомств обговорили постачання озброєння та боєприпасів від партнерів України й темпи власного виробництва.
Також було заслухано інформацію від розвідки.
Інших деталей наразі не повідомляється.