Загальні втрати РФ від початку війни - близько 20 тис. осіб, 163 літаки, 144 гелікоптери, 756 танків і 1 976 броньованих машин

Війська РФ, які вторглися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 15 квітня втрати особового складу противника становлять близько 20 тис. осіб.

Автор: Ірина Дашківська