Окупанти обстріляли окуповану Василівку, загинула одна особа, п'ять поранені, - Запорізька ОВА

Одна людина загинула, ще п'ять дістали поранення унаслідок обстрілу російською окупаційною армією м. Василівки Запорізької області.

Про це повідомила Запорізька обласна військова адміністрація, інформує Цензор.НЕТ.

"У результаті артилерійського обстрілу міста Василівка з позицій збройних сил Російської Федерації, що ймовірно, розташовані в смт. Михайлівці та с. Орлянському, було пошкоджено кілька жилих будинків у центрі міста та приватний сектор (так звана колхозка), знищено продуктовий магазин та пошкоджено депо на залізничній станції "Таврійськ". Внаслідок російського обстрілу 1 людина загинула, а 5 отримали поранення", - йдеться у повідомленні.

В обладміністрації також повідомили, що представник ЗС РФ планує 15 квітня відправити ЗМІ окупаційних військ на територію Василівки, щоб створювати для федерального телебачення РФ пропагандистські матеріали, які мають дискредитувати ЗСУ.

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Василівка окупована російською армією, території на північ від неї контролюються українською армією. Через місто пролягають узгоджені гуманітарні коридори з евакуації жителів міст окупованої частини Запорізької області та Маріуполя Донецької області.