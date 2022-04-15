У Каховці двоє загиблих та троє поранених: вийшли з будинків подивитися на збиту ракету, - міськрада
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П’ятьох мирних мешканців з пораненнями привезли у Каховську міську лікарню.
Про це повідомляє Каховська міська територіальна громада, передає Цензор.НЕТ.
15 квітня у Каховській лікарні повідомили про двох вбитих, трьох поранених (з них один у важкому стані в реанімації, двоє - середньої важкості). У всіх поранення від осколків.
Їх доставили з Таврійська. За словами лікарів, у небі збили ракету, люди вийшли з домівок, щоб подивитись – ось і наслідок.
Влада звертається до українців та просить не виходити на вулицю та не підходити до вікон, коли чути вибухи або постріли.