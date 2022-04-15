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У Каховці двоє загиблих та троє поранених: вийшли з будинків подивитися на збиту ракету, - міськрада

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війна
П’ятьох мирних мешканців з пораненнями привезли у Каховську міську лікарню.

Про це повідомляє Каховська міська територіальна громада, передає Цензор.НЕТ.

15 квітня у Каховській лікарні повідомили про двох вбитих, трьох поранених (з них один у важкому стані в реанімації, двоє - середньої важкості). У всіх поранення від осколків.

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Їх доставили з Таврійська. За словами лікарів, у небі збили ракету, люди вийшли з домівок, щоб подивитись – ось і наслідок.

Влада звертається до українців та просить не виходити на вулицю та не підходити до вікон, коли чути вибухи або постріли.

Автор: Степан Гутник

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Топ коментарі

  • Dima30
    Народ Фінляндії, схоже, вже ухвалив рішення, і величезна більшість виступає за членство Фінляндії в НАТО.Про це повідомляє https://www.theguardian.com/world/live/2022/apr/15/russia-ukraine-war-latest-russia-says-moskva-warship-has-sunk-after-ukraine-claims-missile-strike-live The Guardian .
  • Вася Шевченко f77d76ba
    а кто сбивает ракеты над Днепром, Полтавой, Черкассами, Виннице, Львовом???
  • Igor Yaroslavovich
    Під час таких випадків через стрес і паніку багато людей забувають про правила техніки безпеки! 🤔
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