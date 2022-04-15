"Зеонбуд" звернувся з пропозицією до Кабінету Міністрів

6 квітня ТОВ "Зеонбуд", як оператор цифрової телемережі "Т2", звернулось до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення (надалі - Національна рада) з пропозицією перевести роботу мережі в режимі двох мультиплексів, що дало б можливість зекономити 145 мільйонів коштів державного бюджету, а також кардинально зменшити витрати телекомпаній на мовлення в цифровій мережі. А вже 9 квітня отримали категоричну відповідь – Ні.

Повідомляє пресслужба ТОВ "Зеонбуд", передає Цензор.НЕТ.

До аналізу аргументів Національної ради повернемось трохи далі, а спочатку пояснимо ситуацію "на прикладі".

Якщо вам потрібно перевезти 40 тон вантажу і ви маєте чотири автомобілі вантажопідйомністю по 20 тон. Очевидно, що ви завантажите повністю 2 автомобілі, а не чотири по половині. І це правильне рішення. Отримаєте значну економію на пальному, заробітній платні водіїв, витратах на обслуговані і таке інше.

Саме така ситуація склалася і в цифровій мережі Т2. Ми маємо чотири мережі МХ-1, МХ-2, МХ-3 та МХ-5, а кількість каналів в 2 рази меншу. Тому і звернулися до Національної ради з пропозицією перейти на роботу тільки в двох мережах, адже йде війна, рекламний ринок впав, телеканали транслюють Марафон, їх платоспроможність на нулю. Потрібно шукати шляхи економії, виживання.

Більше того, враховуючи важливість доступу громадян до інформації, РНБО прийняла рішення, яким зобов’язала Кабінет міністрів профінансувати витрати по експлуатації телемережі. Таким чином мова вже йде про економію державних коштів. А 145 мільйонів гривень це не малі гроші, тим більше в умовах, коли кожна вільна гривня мусить йти на Збройні сили України.

Нам не зрозуміла позиція Національної ради, як державний орган може бути проти значної економії державних коштів під час війни та ще й на підставі двох неспроможних аргументів. Перший аргумент – телеглядачам буде потрібно пересканувати канали. З точки зору Національної ради, це "призведе до катастрофічних наслідків" (!?). Дуже дивний аргумент, адже 29 березня Національна рада прийняла рішення про зміну розташування каналів у мережі, що теж пов’язане з необхідністю сканування каналів, і жодного слова про катастрофічність.

Другий аргумент -зменшиться покриття мережі, а підстава для такого висновку – порадились з фахівцями Концерну РРТ. Цей аргумент ще більш безпідставний, ніж перший.

У Концерні РРТ не має жодного фахівця з питань радіочастотного планування, як і відповідного технічного забезпечення для виконання аналізу покриття цифрових мереж. Тому Концерн РРТ взагалі не може бути експертом в цьому питанні, тим більше, що Концерн РРТ зацікавлена сторона.

Зміни, які ми пропонуємо, взагалі не стосуються параметрів передавачів, а відповідно і покриття. Наприклад, якщо пересадити частину пасажирів з одного автобусу в інший, то очевидно, що кількість встановлених крісел в кожному із автобусів не зміниться, а от Національна рада намагається стверджувати, що зміниться.

Наша пропозиція навпаки покращить покриття, адже мережа МХ-1 має більше покриття за рахунок введення додаткових 21 передавальної станції, а ми пропонуємо збільшити кількість каналів саме в цьому мультиплексі.

Ми не можемо прийняти такі безпідставні аргументи Національної ради, особливо коли мова йде про економію сотень мільйонів державних коштів та майбутнє цифрового телебачення в країні, тому направили свою пропозицію Прем’єр-міністру України, Раді Національної безпеки та оборони, в Офіс Президента України.

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